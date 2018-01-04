Киев планирует инвестконкурс на строительство канатной дороги стоимостью $21-22 млн

Киевское инвестиционное агентство (КИА) планирует провести инвестиционный конкурс стоимостью $21-22 млн на строительство канатной дороги с Почтовой площади на Труханов остров в Киеве, сообщил генеральный директор КИА Олег Мистюк.

"Планируем презентовать инвестконкурс по строительству канатной дороги с Почтовой площади через Днепр на Труханов остров стоимостью $21-22 млн. Затем – проект на семь пересадочных станций через Березняки на Русановку", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам О.Мистюка, данный проект позволит сократить время проезда с Русановки или Березняков (Левый берег столиці) к Европейской площади.

"Я подключил к анализу этой сделки один из украинских госбанков, а также мы собираемся попросить IFC рассмотреть, насколько востребован этот проект как транспортной инструмент", - добавил гендиректор КИА.

Полностью интервью с О.Мистюком читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua