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В Австралии температура превысила 40 градусов
18.12.2019 15:38
В Австралии был побит температурный рекорд
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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