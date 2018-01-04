В зоопарке американского города Сент-Луис самка гепарда родила восьмерых детенышей. Такое количество котят является рекордным потомством в неволе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте зоопарка.

Как правило, в неволе гепарды рожают три-четыре детеныша. Однако в этот раз на свет появилось трое самцов и пятеро самочек. Знаменательное событие произошло еще в конце ноября, однако руководство зоопарка приняло решение обнародовать эту информацию только 3 января.

На данный момент самка и котята чувствуют себя прекрасно. Однако возможность увидеть их у посетителей зоопарка появится только через несколько месяцев, когда детеныши окрепнут.

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