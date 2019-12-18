Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и руководитель "Национального корпуса" Андрей Билецкий поспорили из-за вопроса рынка земли и проведения митингов под парламентом.

Конфликт возник под зданием Верховной Рады, куда Арахамия вышел общаться с митингующими.

Сначала они говорили рынка земли, но затем начали спорить из-за столкновений между правоохранителями и митингующими у здания парламента во вторник, 17 декабря. Билецкий возмущался, что это "Слуги народа" выбрали этот Кабмин и именно министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Вы за это отвечаете, ты отвечаешь, Зеленский, Аваков... Вы стравили ментов, вы уже за эту землю платите кровью. Кто ты такой чтобы травить людей?", - кричал Билецкий.

Арахамия ответил, что "никто", но спросил: "Ты сейчас говоришь, что не имеешь отношения к министру внутренних дел? Никакого?". На что руководитель "Нацкорпуса" вновь начал повышать голос.

"Какое я имею отношение к министру внутренних дел? Что ты шут мне говоришь? Потому что я пошел воевать в рамках МВД? Я вернул Мариуполь...", - заявил Билецкий.

После этого спор не угасал, но уже перешел в плоскость обсуждения рынка земли.

К общению начали активно подключаться окружающие.

В конце Билецкий предложил Арахамии проголосовать закон о референдуме, чтобы митинги прекратились.

Момент перепалки смотрите здесь:

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