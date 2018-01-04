Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов", передает со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации Президента.

В АПУ сообщили, что этим законом внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Семейного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, законов Украины “О дорожном движении”, “О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины”, “О государственной пограничной службе Украины”, “О судебном сборе”, “О Национальной полиции”, “Об исполнительном производстве” и усовершенствован порядок взыскания алиментов.

В частности отмечается, что законом устанавливается временное ограничение для лиц, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, что совокупно превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев, в праве выезда за пределы Украины, временное ограничение должника в праве управления транспортными средствами, временное ограничение должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, временное ограничение должника в праве охоты.

Кроме того, добавили в АПУ, предусмотрен новый вид административного взыскания — общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное преступление, платных работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада ужесточила ответственность за неуплату алиментов. Парламентарии 294 голосами поддержали соответствующий законопроект.

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