Погода, Новости, загрузка...
Новый iPhone оснастят OLED-дисплеем
04.01.2018 12:27
Новый iPhone оснастят OLED-дисплеем

Следующее поколение iPhone Apple выпустит с OLED-дисплеями.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/wp-content/uploads/2018/01/fan-e1515055846560.jpg" title="Новый iPhone оснастят OLED-дисплеем" alt="Новый iPhone оснастят OLED-дисплеем" width="460" height="326"size-full wp-image-4665045" />

Разработкой дисплеев для смартфонов Apple займется LG Display. , информирует svodka.net.

Данную информацию удалось разведать аналитикам Phone Arena. Они сообщают, что момент подписания контракта между LG Display и Apple уже близок.

Диагональ OLED-экрана для iPhone составит 6,5 дюйма. Напомним, что подобным размером сейчас может похвастаться Galaxy Note 8 с диагональю 6,3 дюйма.

Читайте: iPhone получит гибкий дисплей

Phone Arena уверены, что уже осенью 2018 года Apple представит сразу две новинки. Один из iPhone по размеру будет напоминать iPhone X, а другой будет его Plus-версией.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Комментарии   

 
0 #1 Аноним 20.10.2014 08:09
Путин будет расстрелян в подвале Гаагского трибунала. его детей убьют а миллиарды со счетов снимут, дурачок Путин не осознал что кагал во главе с Берл Лазаром использовали его как кондом и выбросили на свалку истории, все. финита ля комедия, Путин ненужен Западу ни Азии, везде он и его преспешники посланы на£$%&! :£$%& :£$%& :£$%& ПУТИН ЛОХ!
Цитировать
 