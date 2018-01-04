Новый iPhone оснастят OLED-дисплеем Следующее поколение iPhone Apple выпустит с OLED-дисплеями. svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/fan-e1515055846560.jpg" title="Новый iPhone оснастят OLED-дисплеем" alt="Новый iPhone оснастят OLED-дисплеем" width="460" height="326"size-full wp-image-4665045" /> Разработкой дисплеев для смартфонов Apple займется LG Display. , информирует svodka.net. Данную информацию удалось разведать аналитикам Phone Arena. Они сообщают, что момент подписания контракта между LG Display и Apple уже близок. Диагональ OLED-экрана для iPhone составит 6,5 дюйма. Напомним, что подобным размером сейчас может похвастаться Galaxy Note 8 с диагональю 6,3 дюйма. Читайте: iPhone получит гибкий дисплей Phone Arena уверены, что уже осенью 2018 года Apple представит сразу две новинки. Один из iPhone по размеру будет напоминать iPhone X, а другой будет его Plus-версией.

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