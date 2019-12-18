5 наиболее интересных рецептов - к вашему вниманию!

1. Салат с тыквенными семечками

Для салата потребуются следующие ингредиенты: 3 апельсина, 200 грамм капусты, 1 зеленое яблоко, 100 грамм винограда, лимонный сок, майонез, 5 столовых ложек тыквенных семечек.

Очистите апельсин и яблоко, нарежьте крупными кусочками. Нашинкуйте капусту, а виноград нарежьте четвертинками. Сбрызните на все это немного лимонного сока. Смешайте ингредиенты и добавьте семечки тыквы. Заправьте майонезом.

2. Салат "Зимний"

Возьмите 500 грамм куриного филе, 150 грамм чернослива, 100 грамм очищенных жареных семечек, майонез.

Куриное филе отварите до готовности. Мясо остудите, мелко нарежьте соломкой. Чернослив нарежьте также. Смешайте филе, очищенные жареные семечки и чернослив. Заправьте майонезом по вкусу.

3. Салат из капусты с тыквенными семечками

Вам нужна 1 капуста, треть чашки тыквенных семечек, треть чашки уксуса, треть чашки растительного масла, 2 ст.л. соевого соуса, 2 столовые ложки сахара, соль, пучок зеленого лука.

Капусту мелко нашинкуйте. Тыквенные семечки поджарьте на сухой сковороде и остудите. Зеленый лук тонко порежьте. Приготовьте заправку из растительного масла, уксуса, соевого соуса, сахара и соли. Заправьте и перемешайте салат. Посыпьте зеленым луком.

4. Салат "Сюрприз"

Вам понадобится 2 куриных окорока, 150 грамм очищенных жареных семечек, 200 грамм сыра, 5 яиц, зубчик чеснока, майонез и зелень по вкусу.

Мясо сварите и разберите на волокна. Сыр натрите на терке. Яйца отварите вкрутую и натрите на крупной терке. Все ингредиенты салата смешайте, добавьте очищенные жареные семечки, заправьте майонезом, в который выдавите зубчик чеснока. Украсьте салат рубленой зеленью.

5. Салат "Зимняя сказка"

Возьмите 1 морковь, 1 свеклу, небольшую горсть изюма, 100 грамм сыра, горсть семечек, чеснок, майонез, соль.

Салат укладывается слоями: свежая морковь, натертая на средней терке, далее - распаренный изюм. Слегка посолите и пропитайте майонезом. Затем сыр потрите на средней терке, далее слой измельченного чеснока и майонеза. Последний слой — вареная свекла с майонезом и жареные семечки.

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