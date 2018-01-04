По сообщению издания Radar Online, 45-летняя голливудская актриса
Камерон Диаз ждет ребенка. Диаз родит первенца – СМИ Фото: EPA
Об этом пишет Radar Online.Издание пишет, что у Диаз заметно
округлился живот, который она, идя по улице, пыталась прикрыть
руками.Диаз замужем за 38-летним музыкантом Бенджи Мэдденом.Пара
начала отношения в 2014 году. В 2015 году они поженились.У Диаз
ранее были романы с актерами Мэттом Диллоном и Джаредом Лето,
певцом Джастином Тимберлейком и бейсболистом Алексом Родригесом.
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