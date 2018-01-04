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45-летняя Диаз беременна
04.01.2018 12:27
По сообщению издания Radar Online, 45-летняя голливудская актриса Камерон Диаз ждет ребенка. Диаз родит первенца – СМИ Фото: EPA Об этом пишет Radar Online.Издание пишет, что у Диаз заметно округлился живот, который она, идя по улице, пыталась прикрыть руками.Диаз замужем за 38-летним музыкантом Бенджи Мэдденом.Пара начала отношения в 2014 году. В 2015 году они поженились.У Диаз ранее были романы с актерами Мэттом Диллоном и Джаредом Лето, певцом Джастином Тимберлейком и бейсболистом Алексом Родригесом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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