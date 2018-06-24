Поклонники в комментариях к снимку отметили, что Валерия выглядит очень соблазнительно и гораздо моложе своих лет.

Можно не сомневаться, что фотография сделана профессиональным фотографом, но в то же время нет оснований считать, что снимок подвергался обработке в фотошопе, так как, по большому счету, в этом не было явной необходимости.

Поклонники систематически видят реальные снимки Валерии и певица всегда выглядит безупречно и очень молодо.

Напомним, ранее сообщалось, что Валерия сфотографировалась в стиле садо-мазо.

Кроме, была информация о том, что Валерия не желает быть в «Черном списке Латвии«.

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