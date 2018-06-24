|Валерия в свои годы поражает откровенностью
|24.06.2018 15:01
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Певица Валерия удивила своих поклонников неожиданным снимком в Instagram, который сразу же был отнесен к разряду откровенных. На фотографии Валерия сидит на стуле, поджав под себя ноги, а платье, в то время, обнажает ноги певицы.
Поклонники в комментариях к снимку отметили, что Валерия выглядит очень соблазнительно и гораздо моложе своих лет.
Можно не сомневаться, что фотография сделана профессиональным фотографом, но в то же время нет оснований считать, что снимок подвергался обработке в фотошопе, так как, по большому счету, в этом не было явной необходимости.
Поклонники систематически видят реальные снимки Валерии и певица всегда выглядит безупречно и очень молодо.
Напомним, ранее сообщалось, что Валерия сфотографировалась в стиле садо-мазо.
Кроме, была информация о том, что Валерия не желает быть в «Черном списке Латвии«.
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