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Валерия в свои годы поражает откровенностью
24.06.2018 15:01
Валерия в свои годы поражает откровенностью
valeria-325x280Певица Валерия удивила своих поклонников неожиданным снимком в Instagram, который сразу же был отнесен к разряду откровенных. На фотографии Валерия сидит на стуле, поджав под себя ноги, а платье, в то время, обнажает ноги певицы.

Поклонники в комментариях к снимку отметили, что Валерия выглядит очень соблазнительно и гораздо моложе своих лет.

Можно не сомневаться, что фотография сделана профессиональным фотографом, но в то же время нет оснований считать, что снимок подвергался обработке в фотошопе, так как, по большому счету, в этом не было явной необходимости.

Поклонники систематически видят реальные снимки Валерии и певица всегда выглядит безупречно и очень молодо.

Напомним,  ранее сообщалось, что Валерия сфотографировалась в стиле садо-мазо.

Кроме, была информация о том, что Валерия не желает быть в «Черном списке Латвии«.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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