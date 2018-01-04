Фискальные поступления в сводный бюджет Украины в 2017г возросли почти на 27%

Фискальные поступления в сводный бюджет Украины в 2017 году составили 841,1 млрд грн, что на 177 млрд грн, или 26,7% превышает показатели за 2016 год.

Как сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на веб-сайте со ссылкой на оперативные данные, в госбюджет за год поступило 651,6 млрд грн, в местные бюджеты – 189,5 млрд грн.

Поступления в общий фонд госбюджета через ГФС составили 633 млрд грн, что превысило индикативные показатели Министерства финансов на 3,7 млрд грн (на 0,6%).

Как уточняет ГФС, наибольший годовой прирост по сравнению с 2016-м продемонстрировали поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) с ввезенных в Украину товаров - 69 млрд грн (38%).

На четверть, или на 15 млрд грн, выросли поступления по налогам и сборам на доходы физических лиц. От налога на прибыль предприятий поступило на 9,6 млрд грн (на 17,6% больше, чем в 2016-м), тогда как от налога на НДС с изготовленных в Украине товаров и услуг с учетом бюджетного возмещения сводный бюджет получил на 9,4 млрд грн, или на 17,4%, больше по сравнению с 2016 годом.

Годовые поступления от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров увеличились на 8,6 млрд грн, или на 15,7% к аналогичному периоду 2016-го, от рентной платы за пользование недрами – на 4,2 млрд грн, или на 10,5%, с ввозной пошлины – на 2,3 млрд грн, или на 11,3%, свидетельствуют данные ГФС.

При этом сбор средств в сводный бюджет в прошлом году составил 961,1 млрд грн, что превышает этот показатель за предыдущий год на 202,7 млрд грн, или на 26,7%. В том числе в госбюджет поступило 771,6 млрд грн.

Наивысшую динамику к индикативам Министерства финансов показали годовые поступления от НДС по ввезенным в Украину товарам, превысив их на 29,3 млрд грн, или на 13%, отмечает ГФС.

В то же время ГФС отчиталась о возмещении НДС с начала 2017 года на сумму 120,1 млрд грн.

Годовые поступления от единого взноса на общеобязательное социальное страхование составили 180,8 млрд грн, что на 49 млрд грн выше показателя 2016 года.