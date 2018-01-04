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Фискальные поступления в сводный бюджет Украины в 2017г возросли почти на 27%
04.01.2018 12:27

Фискальные поступления в сводный бюджет Украины в 2017г возросли почти на 27%

Фискальные поступления в сводный бюджет Украины в 2017г возросли почти на 27%

Фискальные поступления в сводный бюджет Украины в 2017 году составили 841,1 млрд грн, что на 177 млрд грн, или 26,7% превышает показатели за 2016 год.

Как сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на веб-сайте со ссылкой на оперативные данные, в госбюджет за год поступило 651,6 млрд грн, в местные бюджеты – 189,5 млрд грн.

Поступления в общий фонд госбюджета через ГФС составили 633 млрд грн, что превысило индикативные показатели Министерства финансов на 3,7 млрд грн (на 0,6%).

Как уточняет ГФС, наибольший годовой прирост по сравнению с 2016-м продемонстрировали поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) с ввезенных в Украину товаров - 69 млрд грн (38%).

На четверть, или на 15 млрд грн, выросли поступления по налогам и сборам на доходы физических лиц. От налога на прибыль предприятий поступило на 9,6  млрд грн (на 17,6% больше, чем в 2016-м), тогда как от налога на НДС с изготовленных в Украине товаров и услуг с учетом бюджетного возмещения сводный бюджет получил на 9,4 млрд грн, или на 17,4%, больше по сравнению с 2016 годом.

Годовые поступления от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров увеличились на 8,6 млрд грн, или на 15,7% к аналогичному периоду 2016-го, от рентной платы за пользование недрами – на 4,2 млрд грн, или на 10,5%, с ввозной пошлины – на 2,3 млрд грн, или на 11,3%, свидетельствуют данные ГФС.

При этом сбор средств в сводный бюджет в прошлом году составил 961,1 млрд грн, что превышает этот показатель за предыдущий год на 202,7 млрд грн, или на 26,7%. В том числе в госбюджет поступило 771,6 млрд грн.

Наивысшую динамику к индикативам Министерства финансов показали годовые поступления от НДС по ввезенным в Украину товарам, превысив их на 29,3 млрд грн, или на 13%, отмечает ГФС.

В то же время ГФС отчиталась о возмещении НДС с начала 2017 года на сумму 120,1 млрд грн.

Годовые поступления от единого взноса на общеобязательное социальное страхование составили 180,8 млрд грн, что на 49 млрд грн выше показателя 2016 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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