В интернете набирает слава новая схема обмана, в которой мошенники задействуют липовые онлайн-магазины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Отдел К", передает со ссылкой на .

В частности, аферисты усыпляют бдительность покупателей и предлагают не платить наперед, а воспользоваться наложенным платежом.

"Ведь как полагает большинство? Раз я получаю деньги после доставки заказа, то как меня могут обмануть? Оказывается, могут, и еще как!" – говорится в сообщении.

Многие покупатели не учитывают, что при наложенном платеже вначале необходимо внести оплату, а затем только можно получить и вскрыть посылку. Этим и пользуются мошенники, присылая вместо заказанного товара б/у вещь или другое изделие, которое стоит значительно дешевле.

"Схема проста, деньги вы им перечислите до того, как откроете коробку и увидите, что там совсем не то, что вы ожидали", – заявили авторы канала.

Поскольку покупка была совершена в ненастоящем интернет-магазине, то претензии будет предъявлять некому, а через некоторое время и некуда, поскольку поддельные онлайн-площадки делают на короткий период и после сбора денег их просто закрывают.

При этом почтовое отделение не несет ответственности, потому что по сути являясь лишь курьером между покупателем и продавцом.

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