В "ДНР" заявили, что в Минске не смогли договориться по обмену пленными. Передаёт РИА Новости.
"Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы. Украинская сторона умышленно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров "нормандского формата" в Париже", - заявила представитель "ДНР" Морозова.
"Нам не был предоставлен правовой механизм освобождения лиц участвующих в обмене, что затрудняет выполнение достигнутых договоренностей", - пояснила Морозова.
Она отметила, что представители Киева пытаются разделить обмен на несколько этапов.
"На данный момент мы ожидаем второй раунд переговоров для более конструктивного разговора", - сказала она.
Источники "Страны", близкие к переговорному процессу пояснили, в чем проблема.
Сегодня на заседании трёхсторонней контактной группы в Минске произошёл конфликт по вопросу обмена пленными.
Украинская сторона предложила формулу "всех осуждённых на всех осуждённых", вместо прописанной в парижском коммюнике формулы "всех установленных на всех установленных" (установленных больше, чем осуждённых).
"Республики" этот вариант отвергли.
ОБСЕ пытались предложить в качестве компромисса обмен в несколько этапов, но и эта идея не прошла.