В "ДНР" заявили, что в Минске не смогли договориться по обмену пленными. Передаёт РИА Новости. "Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы. Украинская сторона умышленно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров "нормандского формата" в Париже", - заявила представитель "ДНР" Морозова. "Нам не был предоставлен правовой механизм освобождения лиц участвующих в обмене, что затрудняет выполнение достигнутых договоренностей", - пояснила Морозова. Она отметила, что представители Киева пытаются разделить обмен на несколько этапов. "На данный момент мы ожидаем второй раунд переговоров для более конструктивного разговора", - сказала она. Источники "Страны" , близкие к переговорному процессу пояснили, в чем проблема. Сегодня на заседании трёхсторонней контактной группы в Минске произошёл конфликт по вопросу обмена пленными. Украинская сторона предложила формулу "всех осуждённых на всех осуждённых", вместо прописанной в парижском коммюнике формулы "всех установленных на всех установленных" (установленных больше, чем осуждённых). "Республики" этот вариант отвергли. ОБСЕ пытались предложить в качестве компромисса обмен в несколько этапов, но и эта идея не прошла. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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