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По обмену пленными в Минске пока не договорились
18.12.2019 16:21

В "ДНР" заявили, что в Минске не смогли договориться по обмену пленными. Передаёт РИА Новости.

По обмену пленными в Минске пока не договорились

"Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы. Украинская сторона умышленно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров "нормандского формата" в Париже", - заявила представитель "ДНР" Морозова.

 

 

"Нам не был предоставлен правовой механизм освобождения лиц участвующих в обмене, что затрудняет выполнение достигнутых договоренностей", - пояснила Морозова.

 

Она отметила, что представители Киева пытаются разделить обмен на несколько этапов.

 

"На данный момент мы ожидаем второй раунд переговоров для более конструктивного разговора", - сказала она.

Источники "Страны", близкие к переговорному процессу пояснили, в чем проблема. 

Сегодня на заседании трёхсторонней контактной группы в Минске произошёл конфликт по вопросу обмена пленными.

 

Украинская сторона предложила формулу "всех осуждённых на всех осуждённых", вместо прописанной в парижском коммюнике формулы "всех установленных на всех установленных" (установленных больше, чем осуждённых).

 

"Республики" этот вариант отвергли.

ОБСЕ пытались предложить в качестве компромисса обмен в несколько этапов, но и эта идея не прошла.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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