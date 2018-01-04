Министерство иностранных дел предостерегает украинцев от поездок в Российскую Федерацию. Соответствующее сообщение было обнародовано Департаментом консульской службы МИД в Twitter.

В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили горожанам о систематических провокациях российских спецслужб против украинских граждан, которые подтверждены и задокументированы Службой безопасности Украины

"Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Стоит ли рисковать собственной свободой и устраивать мучения родным!?" - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 2 января появилась информация о задержании в Москве бойца АТО Олега Негоды , который поехал в россию к своей сестре. В среду, 3 января, в Службе безопасности Украины подтвердили информацию о задержании украинского силовика .

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