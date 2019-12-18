В районе проведения операции Объеденных сил прошла проверка боеготовности одного из дивизионов реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град“. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Во время проверки расчеты выполнили комплекс упражнений по развертыванию, переходу в боевое положение и наведению на цели. По словам командиров, артиллеристы показали высокий уровень профессиональной подготовки.

В Штабе ООС подчеркнули, что подразделения, вооруженные РСЗО “Град“, базируются в местах, обусловленных минскими договоренностями. В случае необходимости реактивная артиллерия готова выдвинуться на определенные рубежи и дать отпор противнику, - отметили в Штабе.

Напомним, ОБСЕ обнаружила десятки российских “Градов“ на линии разграничения. Пророссийские боевики продолжают грубо нарушать ранее достигнутые договоренности об отводе тяжелого оружия.





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