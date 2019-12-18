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В Италии коту после аварии поставили бионические протезы
18.12.2019 16:34
В Италии потерявшему в ДТП лапы коту поставили бионические протезы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
украина
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