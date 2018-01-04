Во Львове, сегодня, с 9:30 до 14:30 ч., в связи с ремонтными работами по ликвидации утечки воды на углу улиц Химическая - Лемкивская, прекращено водоснабжение на прилегающих улицах. Об этом сообщили в диспетчерской службе ЛГКП "Львовводоканал", передает

В частности, водоснабжения приостановлено на таких улицах: Химическая, Ставовая, Ремесленная, Цыгановка, Малиновая, Пидричная, частично Липинского, Городницкая, Лемкивская, Перекопская, Восточная, Дашкевича, Гайдамака, частично Б.Хмельницкого, Жовкивская, Януша, частично Замарстиновская и прилегающие улицы.

Напомним, 2 января, из-за утечки воды центр Львова остался без водоснабжения.

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