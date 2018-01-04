Павел Карназыцкий

Для депутатов “Народного фронта” настало золотое время, когда можно майнить большие деньги прямо из запасов президента.

И, думаю, они этой золотой лихорадкой в ближайший год воспользуются.

На кону у Порошенко стоит не только бизнес, судьба которого зависит теперь от переизбрания на второй срок, но вероятно и нечто большее.

Банковая пока уверена в своей легкой победе и строит планы, ищет партнеров, удобных своему патрону для финальной схватки во время президентской гонки. А в это время Юлия Владимировна уже разворачивает предвыборные штабы с расчетом на парламентские выборы.

В соответствии с украинской Конституцией, Кабинет министров формирует парламентская коалиция, а в результате досрочных парламентских выборов сформировать ее сможет одна Тимошенко.

Власть в правительстве даст ей перевес над соперниками в президентской гонке и позволит сформировать собственную вертикаль власти после победы.

Коалиция, сформировавшая два правительства в этом созыве, собрала на себя довольно негатива, что бы лишиться каких-либо шансов снова пройти в парламент с достойным результатом в случае досрочных выборов.

Рейтинги “Народного фронта” уже почти ушли в отрицательные значения, БПП при самом благоприятном раскладе со всем админресурсом сможет расчитывать только на второе место и не будет иметь в парламенте возможных союзников.

Другие фракции пройдут под лозунгом “БАНДУ ГЕТЬ!”.

Возможность каким-то чудом с кем-то договориться им надежно перекроет Юля Тимошенко, поскольку, если судить по результатам социологических опросов, именно ее часть претендует на первое место и, соответсвенно, привилегию первой формировать коалицию.

Поэтому досрочные выборы в этой ситуации для Порошенко – конец.

Банковая опоздала с таким разрешением проблемы, в 2017 году она еще могла расчитывать на приличный результат. А отдав Кабмин и рычаги влияния на госбюджет в руки своего главного оппонента Порошенко не сможет надеяться даже на попадание во второй тур.

Тимошенко выгоднее бороться с кандидатом, которого ни при каких обстоятельствах не поддержит украинский народ.

На данный момент ей лучше будет повторить сюжет выборов 2010 года, только теперь у ее оппонента не будет миллионов голосов от Крыма и Донбасса и она сможет победить.

Ситуацию, в которой президент не может распустить парламент на досрочные выборы раньше, чем закончит с президентскими, хорошо понимают его союзники по правящей коалиции.

То, что коалиции там давно нет и на каждое голосование приходится покупать мандаты со стороны – понимают все, теперь придется платить и членам коалиции.

Если НФ решит выйти из нее, то на формирование новой будет только 30 дней. И это тогда, когда остальные фракции настроены улучшить свой результат на досрочных выборах.

В отличие от членов БПП, депутаты из “Народного фронта” не отдельно вложились в недвижимость или в другие ценные активы и действительно уже готовы к эвакуации. Тем более на это еще будет три месяца. За это время можно перевести все счета на доверенных лиц или в офшорные компании.

Продать недвижимость и бизнес так быстро у Порошенко с его окружением не получится, за три года ведь не получилось.

Остается президенту терпеть любой шантаж и платить “Народному фронту” любую цену за официальное сохранение коалиции.

Первой горькой пилюлей, которую придется проглотить Банковой уже в январе может стать назначение Яценюка главой Нацбанка.

Эта должность будет первым условием вымогателей и она им крайне необходима, чтобы обеспечить беспрепятственный вывод средств в офшоры и быть в курсе того, сколько еще можно “струсить” со своего высокопоставленного заложника.

То, что никто не собирается использовать должность главы НБУ как политический трамплин ясно уже с того как Яценюк готовится к выборам. Он понимает, что у него нет уже шансов прыгать куда-то кроме пропасти: слишком много лгал, чтобы ему снова поверили.

Все предвыборные потуги “Народного фронта” на самом деле лишь отвлекающая бутафория. Они будут по максимуму пользовать уже имеющийся мандат, а так как при любом исходе им остался последний год в Верховной Раде, делать они это будут с особой жадностью.

Любой избранный президент постарается избавиться от такого прожорливого и ненасытного парламента, тем более, что это можно сделать без вреда для рейтинга, поскольку им в любом случае в итоге предстоит эвакуация и к ней они уже готовы. Забыть о переизбрании и самому потопить коалицию Порошенко не рискнет.

Ставки слишком высоки и в случае поражения судьба его ждет незавидная, особенно если он выдаст Саакашвили в Грузию.

В этом случае его тоже гарантированно никто не станет прятать ни в одной стране мира.

Не помогут даже американские партнеры, которых так любит упоминать Петр Алексеевич при любом удобном случае.

ПАПа нажил себе много врагов и все они ждут повода для мести.

Для него теперь остались два пути: или изо всех сил удерживать под собой шатающееся президентское кресло до конца своих дней или встретить последние дни в камере. Вряд ли ему дадут сбежать как Януковичу.

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