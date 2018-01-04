|Порошенко взят в заложники: цена вопроса - последние дни
|04.01.2018 12:35
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Павел Карназыцкий
Для депутатов “Народного фронта” настало золотое время, когда можно майнить большие деньги прямо из запасов президента.
И, думаю, они этой золотой лихорадкой в ближайший год воспользуются.
На кону у Порошенко стоит не только бизнес, судьба которого зависит теперь от переизбрания на второй срок, но вероятно и нечто большее.
Банковая пока уверена в своей легкой победе и строит планы, ищет партнеров, удобных своему патрону для финальной схватки во время президентской гонки. А в это время Юлия Владимировна уже разворачивает предвыборные штабы с расчетом на парламентские выборы.
В соответствии с украинской Конституцией, Кабинет министров формирует парламентская коалиция, а в результате досрочных парламентских выборов сформировать ее сможет одна Тимошенко.
Власть в правительстве даст ей перевес над соперниками в президентской гонке и позволит сформировать собственную вертикаль власти после победы.
Коалиция, сформировавшая два правительства в этом созыве, собрала на себя довольно негатива, что бы лишиться каких-либо шансов снова пройти в парламент с достойным результатом в случае досрочных выборов.
Рейтинги “Народного фронта” уже почти ушли в отрицательные значения, БПП при самом благоприятном раскладе со всем админресурсом сможет расчитывать только на второе место и не будет иметь в парламенте возможных союзников.
Другие фракции пройдут под лозунгом “БАНДУ ГЕТЬ!”.
Возможность каким-то чудом с кем-то договориться им надежно перекроет Юля Тимошенко, поскольку, если судить по результатам социологических опросов, именно ее часть претендует на первое место и, соответсвенно, привилегию первой формировать коалицию.
Поэтому досрочные выборы в этой ситуации для Порошенко – конец.
Банковая опоздала с таким разрешением проблемы, в 2017 году она еще могла расчитывать на приличный результат. А отдав Кабмин и рычаги влияния на госбюджет в руки своего главного оппонента Порошенко не сможет надеяться даже на попадание во второй тур.
Тимошенко выгоднее бороться с кандидатом, которого ни при каких обстоятельствах не поддержит украинский народ.
На данный момент ей лучше будет повторить сюжет выборов 2010 года, только теперь у ее оппонента не будет миллионов голосов от Крыма и Донбасса и она сможет победить.
Ситуацию, в которой президент не может распустить парламент на досрочные выборы раньше, чем закончит с президентскими, хорошо понимают его союзники по правящей коалиции.
То, что коалиции там давно нет и на каждое голосование приходится покупать мандаты со стороны – понимают все, теперь придется платить и членам коалиции.
Если НФ решит выйти из нее, то на формирование новой будет только 30 дней. И это тогда, когда остальные фракции настроены улучшить свой результат на досрочных выборах.
В отличие от членов БПП, депутаты из “Народного фронта” не отдельно вложились в недвижимость или в другие ценные активы и действительно уже готовы к эвакуации. Тем более на это еще будет три месяца. За это время можно перевести все счета на доверенных лиц или в офшорные компании.
Продать недвижимость и бизнес так быстро у Порошенко с его окружением не получится, за три года ведь не получилось.
Остается президенту терпеть любой шантаж и платить “Народному фронту” любую цену за официальное сохранение коалиции.
Первой горькой пилюлей, которую придется проглотить Банковой уже в январе может стать назначение Яценюка главой Нацбанка.
Эта должность будет первым условием вымогателей и она им крайне необходима, чтобы обеспечить беспрепятственный вывод средств в офшоры и быть в курсе того, сколько еще можно “струсить” со своего высокопоставленного заложника.
То, что никто не собирается использовать должность главы НБУ как политический трамплин ясно уже с того как Яценюк готовится к выборам. Он понимает, что у него нет уже шансов прыгать куда-то кроме пропасти: слишком много лгал, чтобы ему снова поверили.
Все предвыборные потуги “Народного фронта” на самом деле лишь отвлекающая бутафория. Они будут по максимуму пользовать уже имеющийся мандат, а так как при любом исходе им остался последний год в Верховной Раде, делать они это будут с особой жадностью.
Любой избранный президент постарается избавиться от такого прожорливого и ненасытного парламента, тем более, что это можно сделать без вреда для рейтинга, поскольку им в любом случае в итоге предстоит эвакуация и к ней они уже готовы. Забыть о переизбрании и самому потопить коалицию Порошенко не рискнет.
Ставки слишком высоки и в случае поражения судьба его ждет незавидная, особенно если он выдаст Саакашвили в Грузию.
В этом случае его тоже гарантированно никто не станет прятать ни в одной стране мира.
Не помогут даже американские партнеры, которых так любит упоминать Петр Алексеевич при любом удобном случае.
ПАПа нажил себе много врагов и все они ждут повода для мести.
Для него теперь остались два пути: или изо всех сил удерживать под собой шатающееся президентское кресло до конца своих дней или встретить последние дни в камере. Вряд ли ему дадут сбежать как Януковичу.