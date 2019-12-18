Об этом во время пресс-марафона на тему "Земельная реформа: какой она будет" в Укринформе сказал председатель Ассоциации свободных землевладельцев Дмитрий Ливч, сообщает корреспондент агентства.

"Мы сможем обеспечить в последующие 10 лет после открытия рынка земли общий экономический эффект в размере 85 млрд долларов, если это будет либеральная модель (земельного рынка - ред.). Если это будет менее либеральная модель, то это будет около 50 млрд долларов в последующие 10 лет", - сказал Ливч.

Согласно расчетам экспертов, средняя стоимость одного гектара земли будет не ниже нормативной денежной оценки и будет колебаться в пределах 1,5-2 тыс. долларов в первый год после открытия рынка земли, отметил председатель Ассоциации. По его словам, в условиях либеральной модели (с правом покупки земли иностранцами) цена за гектар сельскохозяйственной земли в течение 10 лет может вырасти до 5,5 тыс. долларов; при модели, которая не предусматривает права иностранцев покупать землю, - до 4-4,5 тыс. долларов.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли запланировано на пленарной неделе 17-20 декабря. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли. Согласно документу, лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и с обязательством отчуждения участка в течение года.

Также законопроект определяет, что один человек может сконцентрировать в своих руках не более 200 тыс. га сельскохозяйственной земли.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано более 4,6 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта.

Ранее Президент Зеленский заявлял, что решение о праве продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет принято только после всеукраинского референдума по этому вопросу.

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