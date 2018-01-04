Значительная часть украинцев, которых приняла Польша, проживала в зоне боевых действий на востоке Украины, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Моравецкий отметил, что польское правительство оказывает помощь пострадавшим украинцам на местах Фото: EPA Он добавил, что значительная часть из тех, кого приняла Польша, – люди, проживавшие в зоне боевых действий на востоке Украины. "По нашим оценкам, по крайней мере десятки тысяч людей – это те, кто бежал из этих областей", – сказал польский премьер.Моравецкий отметил, что польское правительство оказывает помощь пострадавшим украинцам на местах – через восстановление школ, больниц и других объектов. Спикер польского правительства Иоанна Копчинская 30 декабря заявила, что Польша долгое время принимала "беженцев из Украины", где идет война. По словам Копчинской, создается чувство, что Еврокомиссия не заметила этого шага.Посольство Украины в Польше 31 декабря 2017 года заявило, что за 10 месяцев 2017 года статус беженца в Польше получили 56 украинцев, а 175 украинцам присвоили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. В 2016 году статус беженца присвоили 32 украинцам, а 64 признаны лицами, которые нуждаются в дополнительной защите.1 января Моравецкий заявил, что его страна принимает десятки или сотни тысяч украинских беженцев, и это помогает снизить напряжение на востоке ЕС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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