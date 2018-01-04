Адвокаты директора коммунального предприятия "Николаевский
международный аэропорт" Михаила Галайко внесли за него залог в 2,5
млн грн. Ранее суд арестовал Галайко на два месяца Фото:
nikvesti.com По словам собеседника, вечером 3 января в изолятор
временного содержания пришли адвокаты подозреваемого и предъявили
дежурному квитанцию об уплате полной суммы залога.После этого
мужчина вышел на свободу.Источник издания отметил, что оперативники
Управления защиты экономики Нацполиции намерены проверить
происхождение денег, внесенных в качестве залога.28
декабря правоохранители задержали Галайко по подозрению в
попытке дать 2,5 млн грн в качестве взятки главе Николаевской
областной государственной администрации Алексею Савченко.31 декабря
стало известно, что суд арестовал Галайко на два месяца с
альтернативой внесения залога в 2,5 млн грн.
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