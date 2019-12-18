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Стало известно, сколько человек пострадали во время столкновений под Радой
18.12.2019 17:10
Под Радой во время столкновения пострадали 33 человека Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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