Адвокат Григорий Марьяновский будет обжаловать решение Орджоникидзевский суд и добиваться оправдания Али Джадуея

Суд проходил в закрытом режиме из-за вопроса государственной тайны, сообщает "Общественное" со ссылкой на адвоката обвиняемого Григория Марьяновский.

Али Джадуея, аспиранта кафедры биомедицинских технологий Харьковского авиационного института, задержали 31 августа 2016 в собственной квартире в Харькове.

Он уговорил знакомого с научного центра Харьковского физико-технического института (ХФТИ) передать секретные военные технологии радиоразведки, считает следствие.

Али пообещал коллеге пять тысяч гривен за передачу в режиме видеоконференции сотрудникам Тегеранского технологического университета имени Шарифа содержания научной работы, которая имеет гриф "секретно", заявляет Служба безопасности.

Работа называлась "Физические основы, разработка, создание и использование сверхмощных стационарных пучкового-плазменных шумовых и импульсных высокочастотных и сверхширокополосных генераторов в радиоэлектронной борьбе и противодействию средствам разведки, связи и воздушного нападения иностранных государств".

Сотрудник ХФТИ принял предложение, но тут же доложил о ней в управление контрразведки СБУ. Под контролем спецслужб научную работу подделали. После видеоконференции в квартире Али утром 31 августа 2016 последнего арестовали.