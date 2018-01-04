Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования МинВОТ в 4 раза и выделение 97 млн грн на поддержку семей заложников

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 227,9 млн грн Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), что в четыре раза больше, чем в 2017 году, и выделение почти 97 млн грн на обеспечение прав и интересов незаконно удерживаемых на Донбассе и в Крыму, поддержку их семей.

Такая норма содержится в тексте закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном на сайте Верховной Рады.

В 2017 году МинВОТ выделялось 45,1 млн грн.

При этом 96,7 млн грн из предусмотренных на 2018 год для МинВОТ средств планируется направить на мероприятия по защите и обеспечению прав и интересов лиц, лишенных личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований или органов власти России на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыму, а также поддержки указанных лиц и членов их семей.

На пилотные мероприятия по реагированию на проблемы для развития, вызванные перемещением лиц и возвращением комбатантов, предусмотрено 59,4 млн грн; на субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины, - 34 млн грн.