|Настя Каменських повністю оголилася на новому фото
|18.12.2019 17:14
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На цей раз співачка опублікувала знімок, на якому позує зі спини повністю гола.
"Жінка - це не тільки гарний макіяж, ідеальний манікюр, стильний образ і зачіска. Жінка - це відчуття, образи, емоції, почуття і енергія, яка сяє, коли ми входимо в контакт з нею. Жінка - це єднання з природою. Іноді ти повинна залишитися наодинці з собою, своїми почуттями і тілом, щоб почути свій внутрішній голос. Прислухатися до себе, почути свій внутрішній світ. Як часто ви прислухаєтеся до свого тіла і інтуїції?" - запитала зірка.
Звісно, шанувальники засипали Настю компліментами після побаченого.
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