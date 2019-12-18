Настя Каменських навіть після того, як вийшла заміж за Потапа, не перестала публікувати в Інстаграмі відверті світлини.



На цей раз співачка опублікувала знімок, на якому позує зі спини повністю гола.



"Жінка - це не тільки гарний макіяж, ідеальний манікюр, стильний образ і зачіска. Жінка - це відчуття, образи, емоції, почуття і енергія, яка сяє, коли ми входимо в контакт з нею. Жінка - це єднання з природою. Іноді ти повинна залишитися наодинці з собою, своїми почуттями і тілом, щоб почути свій внутрішній голос. Прислухатися до себе, почути свій внутрішній світ. Як часто ви прислухаєтеся до свого тіла і інтуїції?" - запитала зірка.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 18 Гру 2019 р. о 12:48 PST



Звісно, шанувальники засипали Настю компліментами після побаченого.

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