В этом году специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники тщательно проверили качество новой командно-штабной машины с кузовом сменного объема на базе МАЗ-63172. Об этом сообщает "Армия Inform".

Для Сухопутных войск ВСУ это в чем-то уникальная разработка. Поскольку внутри крытого прицепа отсутствует соответствующая инфраструктура, то личному составу приходится вручную заносить столы, стулья, прокладывать электросети, подключать аппаратуру связи, компьютеры и тому подобное.

Одно из отечественных частных предприятий помогло армии частично решить эту проблему. Его специалисты создали новую подвижную командно-штабную машину с кузовом сменного объема. Его установили на модернизированную раму авто МАЗ-63172, а также усовершенствовали технологию раскладывания. В зависимости от ситуации, ее можно выполнить как гидравлическим, так и механическим способом.

Начальник научно-исследовательского отдела испытаний специальной техники, средств связи и автоматизированных систем управления института подполковник Дмитрий Камак отметил, что новая КШМ внешне ничем не отличается от обычного 20-тонного контейнера. Он имеет конструкцию трансформера: его составные части раскладываются в ширину справа и слева от основного кузова и устанавливаются на опоры. Стены внутри обшиты сэндвич-панелями, что значительно улучшает теплоизоляционные свойства, а пол устлан ковролином.

Вся мебель, необходимая для оборудования рабочих мест органов управления сосредоточена внутри кузова и закреплена в транспортном положении. Весь этот процесс длится около получаса. Испытания новой КШМ состоялись в начале года. По их результатам предприятие-производитель внесло изменения в элементы конструкции. В частности расширили лестницы к двери контейнера, а их перила перенесли на другую сторону.

Это сделали для минимизации возможности травмирования во время подъема обледеневшей лестницей, поскольку контейнер установлен довольно высоко над землей. Сейчас производитель продолжает совершенствовать конструкции КШМ, чтобы их можно было стыковать друг с другом. Тогда появится возможность получить большую площадь для развертывания и организации надлежащей работы органов управления бригады или оперативного командования. Как сообщалось 8 октября, в Киеве представили новый БТР "Атаман-3" для морской пехоты.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира