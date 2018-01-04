Адвокаты президента США Дональда Трампа отправили его экс-советнику Стиву Бэннону письмо, в котором говорилось, что он нарушил многие положения трудового договора, когда разглашал конфиденциальную информацию и, вероятно, оговаривал Трампа. Юристы Трампа обратились к Бэннону Фото: EPA Издание отмечает, что адвокаты отправили Бэннону письмо в среду, 3 января, в котором говорилось, что он нарушил многие положения трудового договора, когда разглашал конфиденциальную информацию и, вероятно, оговаривал Трампа. Юристы добавили, что Бэннона ждут "неизбежные судебные разбирательства".Бэннон стал главным источником книги Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", которую в Белом доме назвали лживой.В книге, фрагменты которой опубликовал журнал New York Magazine, Бэннон подверг резкой критике сына президента, Дональда Трампа – младшего, и зятя Джареда Кушнера за согласие встретиться с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в июне 2016 года. Он считает эту встречу "предательством".Также экс-советник Трампа рассказал Вулффу, что дочь главы Белого дома Иванка Трамп хочет стать первой женщиной – президентом США.Трамп 3 января заявил, что после увольнения из Белого дома Бэннон "потерял не только работу, но и рассудок". Бэннон был отстранен от должности главного политического советника президента США в августе 2017 года. Тогда Трамп поблагодарил его за службу и роль, которую тот сыграл в предвыборной кампании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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