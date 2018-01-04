Сальдо Единого казначейского счета по состоянию на начало 2018 года рухнуло в десять раз, сообщает со ссылкой на .

В частности, на 1 декабря 2017 года входящее сальдо составляло 54,1 млрд грн, однако уже на 1 января 2018 года оно упало на порядок – до 5,1 млрд грн.

Таким образом, в прошлом месяце власть потратила не только текущие доходы и средства заимствований, но и 49 млрд грн остатков казначейства.

В результате сальдо Единого казначейского счета упало до минимального уровня за последние три года. Меньший показатель ЕКС был лишь в начале января 2015 года – на уровне 3 млрд грн.

Напомним, что в начале 2016 года остаток ЕКС составлял около 9 млрд грн, а в 2017 – 14,2 млрд грн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира