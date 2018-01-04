ФГИ планирует до ноября-2018 продать МПО "Орион" и "Киевпассервис"

Фонд госимущества Украины (ФГИ) Украины готовит к продаже на конкурсах с открытостью предложения цены по принципу аукциона АО "Машиностроительное производственное объединение (МПО) "Орион" (Одесса) и государственное предприятие "Киевпассервис", сообщил и. о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

"Готовим к приватизации два крупных предприятия - машиностроительное объединение "Орион" и "Киевпассервис", которые должны быть проданы до 31 октября 2018 года", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Инвестору будут предложены 50%+1 акция МПО "Орион" и 99,99% "Киевпассервиса", добавил В.Трубаров.

"В настоящее время Фонд создал инвентаризационные комиссии, которые до 25 февраля должны завершить их инвентаризацию. После этого будет проведена оценка и сформированы условия продажи", - сообщил и.о. главы ФГИ.

Он подчеркнул, что указанные предприятия уже длительное время находятся в процессе приватизации, в то же время тщательная и пошаговая подготовка к приватизации этих объесток в этом году будет помогать их эффективной продаже.

МПО "Орион", некогда - крупный производитель компрессоров для холодильной и других видов техники, согласно годовому отчету в системе раскрытия информации НКЦБФР за 2016 год, получило 3,03 млн грн чистого дохода и 2,25 млн грн чистого убытка (в 2015-м убыток составил 3,9 млн грн). Весь доход получен от сдачи в аренду недвижимого имущества.

По состоянию на третий квартал 2017 года, государству принадлежит 50%+1 акция в МПО "Орион", в ООО "Гринстрой" (Одесса) - 22,32%.

"Киевпассервис" включает Киевский автовокзал, пять автостанций в столице, 19 - в Киевской области.