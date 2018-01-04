Дефицит государственного бюджета за 2017 год снизился в 1,8 раза по сравнению с утвержденным законом документом и составил 42,7 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

"Дефицит государственного бюджета соблюден и выполнен в соответствии с утвержденным законом планом. Так, госбюджет 2017 года выполнен с дефицитом в сумме 42,7 миллиарда гривен против 77,6 миллиарда гривен, утвержденных законом о бюджете с изменениями", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Минфине подчеркнули, что благодаря своевременному принятию Верховной Радой государственного бюджета на 2018 год, бюджетный год начался планово и в соответствии с нормами Бюджетного кодекса.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко в субботу, 30 декабря, подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год" , который был принят Верховной Радой 7 декабря.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира