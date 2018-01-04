"Порошенко назвал в ФБ топ-5 книг, которые ему запомнились за прошлый год. Одна из них называется "Война с Россией". У меня вопрос: а Порошенко, который на каждом углу кричит о войне с Россией, о войне не знает? И ему об этому надо было в книжке прочитать?" Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Вторая книга - "Цивилизация. Как Запад стал успешным". Думаю, эту книгу Порошенко использовал в качестве веселых картинок. Ибо если выполнять описанные там рекомендации, то Порошенко пришлось бы сразу уйти в отставку и самого себя посадить (со всем окружением).

Ну, а третья книга - это "Шевченко от А до Я". Надеюсь, Порошенко там нашел цитату Шевченко о своем правлении:

Доборолась Україна

До самого краю.

Гірше ляха свої діти

Її розпинають." - Высказал мнение Дмитрий Корнейчук.

"Друзья, ну вы вообще себе представляете Президента Порошенко, который между совещаниями, интригами и кражами неожиданно успел прочитать и рекомендовать остальным шесть лично купленных ним на ярмарке книг. Причём сделать это сразу через два дня после формирования личного музыкального плейлиста." - Об этом заявил адвокат Андрей Портнов.

Думаю, любому думающему человеку видны мотивы этих лживых и фейковых советов. Президент показывает, что он как бы читает книги и это не он в это же самое время ворует, сажает в тюрьмы и убивает.

А сам книжный набор говорит о том, что Президент никогда этого не читал, а воспользовался статистикой их общей читаемости, социологическими предпочтениями авторов книг и описанных в них событий, авторитетом участвовавших в их написании религиозных деятелей и предполагаемых электоральных групп возможных избирателей.

Очень неуклюжая история. Не лепится к правящему Президенту. Кровь, пиар, деньги и тюрьма - отлично подходит, а книги и музыка - нет. Неудачный пафос." - Заявил Андрей Портнов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал книги, которые он рекомендует к прочтению. В список вошли книги Нила Фергюссона и Ричарда Ширреффа.

Топ-5 книг были перечислены на странице президента в Facebook.

"Из-за напряженного рабочего графика времени на чтение остается очень мало. Однако между приобретенных на Книжном Арсенале новинок есть книги, которые мне особенно запомнились. Рекомендую к прочтению", - сказано в сообщении.

В список любимых книг президента вошли следующие произведения:

"Мустафа Джемилев. Несгибаемый" Севгиль Мусаев и Алима Алиева;

"Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щеткиной;

"Война с Россией" Ричард Ширрефф (перевод Ларисы Лебеденко, Раисы Ладохиной);

"Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюссона;

"Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова.

Также президент посоветовал просмотреть издание "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой, в котором собраны фото монументальных советских мозаик.

Отметим, ежегодно прежний президент Соединенных Штатов Барак Обама подводит литературно-музыкальный итог года, составляя список книг и песен, которые произвели на него неизгладимое чувство в уходящем году.

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