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Временно поверенный в делах США в Украине уходит в отставку
18.12.2019 18:04
Тейлор заявил, что в январе 2020 года уйдет с должности временно поверенного в делах США в Украине
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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