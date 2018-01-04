Нетрезвый житель столицы Норвегии Осло совершил путешествие на такси через 3 страны — Данию, Швецию и Норвегию, обещая заплатить при этом таксисту более 2 тысяч долларов.

Когда 40-летний мужчина прибыл домой, он не был в состоянии расплатиться, а у таксиста сел аккумулятор в автомобиле, и следовательно он был вынужден вызвать полицию.

Полиция Осло обнаружила мужчину спящим в своей кровати, и он согласился оплатить свою поездку.

Поездка из Копенгагена в Осло — это примерно 600 км. В следующий раз мужчине хорошо было бы воспользоваться самолетом.

На помощь таксисту вызвали эвакуатор.

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