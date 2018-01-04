Адвокаты директора коммунального предприятия "Николаевский
международный аэропорт" Михаила Галайко внесли за него залог в 2,5
млн грн. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ранее
суд арестовал Галайко на два месяца Фото: nikvesti.com По словам
собеседника, вечером 3 января в изолятор временного содержания
пришли адвокаты подозреваемого и предъявили дежурному квитанцию об
уплате полной суммы залога.После этого мужчина вышел на
свободу.Источник издания отметил, что оперативники Управления
защиты экономики Нацполиции намерены проверить происхождение денег,
внесенных в качестве залога.28 декабря правоохранители
задержали Галайко по подозрению в попытке дать 2,5 млн грн в
качестве взятки главе Николаевской областной государственной
администрации Алексею Савченко.31 декабря стало известно, что суд
арестовал Галайко на два месяца с альтернативой внесения
залога в 2,5 млн грн.
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