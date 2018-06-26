Вблизи населенного пункта Покровка в оккупированной части Донецкой области боевики ДНР устроили свой полигон.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки на картах , которые опубликовало "", передает

На снимках, которые датированы весной-летом 2018 года, отчетливо видна площадка с военной техникой.

На более ранних снимках той же местности видно расположение полигона, но военной техники не наблюдается, а место ее хранения еще не подготовлено и представляет собой остатки от горных работ.

О наличии военной техники возле оккупированной Покровки сообщают также в штабе Операции объединенных сил и наблюдатели мониторинговой миссии .

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