Покупка бизнеса в Украине таким гигантом, как P&O Maritime многое значит для рынка private equity.

Компания P&O Maritime, которая принадлежит крупнейшему мировому портовому оператору DP World Group, начала работу в Украине. Компания будет предоставлять буксирные услуги в порту Южный. Об этом сообщает Новое время, информирует еizvestia.com.

Об этом сообщили в пресс-службе SD Capital.

«P&O Maritime — один из «капитанов» индустрии, который начинал работать еще в 1830-х в Великобритании, а сегодня принадлежит глобальному гиганту DP World Group, начал оперировать буксирами в Украине», — написал партнер SD Capital Андрей Ставницер на своей Facebook-странице.

По словам Ставницера, покупка бизнеса в Украине таким гигантом, как P&O Maritime многое значит для рынка private equity.

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В SD Capital также добавили, что P&O Maritime приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping. Со-инвестором сделки выступила инвестиционная компания SD Capital, которая принадлежит Андрею Ставницеру и Филиппу Грушко). Сумма сделки не разглашается.

P&O Maritime – оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году. Компания предоставляет различные портовые сервисы во всем мире, располагает собственным флотом из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. В 2006 году P&O Maritime была приобретена DP World Group.

DP World Group – один из крупнейших портовых операторов мира. Штаб-квартира компании находится в ОАЭ, в порту Джебел-Али (Дубай). Компания оперирует 78 морскими и наземными терминалами в 40 странах мира, а также управляет 50 смежными бизнесами.

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