Глава "Корпуса стражей исламской революции" Мохаммад Али Джафари заявил, что общее число участников акций протеста в Иране не превышало 15 тыс. человек. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Антиправительственные протесты охватили Иран 28 декабря Фото: EPA Как сообщает информационное агентство FARS, Джафари предложил считать 3 января "днем окончания смуты".По его данным, в протестах в связи с экономической ситуацией в разных городах Ирана приняли участие не более 15 тыс. человек. Демонстрации в некоторых городах переросли в беспорядки из-за вмешательства иностранных агентов и сторонников "антиреволюционных сил", сказал генерал Джафари.Он также обвинил "США, сионистов и саудитов" в попытке подговорить террористов ИГИЛ войти в Иран и совершить теракты на фоне протестов.28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. 30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.2 января духовный руководитель Ирана Али Хаменеи назвал демонстрации происками врагов Ирана.Глава Революционного суда Тегерана Ходжатолеслам Казанфарабади 2 января обвинил участников акций протеста в мятеже.За время протестов погибло 23 человека. Силовики задержали не менее 500 человек.2 января телеканал Fox News сообщил о "панике" иранских властей в связи с протестами в стране. К такому выводу телеканал пришел на основании отчета с нескольких совещаний высшего руководителя Ирана, переданного ему Национальным советом сопротивления Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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