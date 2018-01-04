1. Оккупанты через так называемые “суды” изъяли первые земельные участки в Севастополе для якобы строительства дорог. Земли лишились автозаправочные станции ATAN. Орки намерены продолжить этот процесс. Впереди — отжим земли и домов у жителей города

2. Сегодня оккупанты отобрали 70 земельных участков в Едыкуйском (Ленинском) районе Крыма для строительства на их месте железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Ранее жители уже жаловались на то, что компенсацию за свою землю захватчики предлагают либо мизерную, либо не предлагают и вовсе

3. Крымнашист Горный заявил, что “Крым уверенно теряет туристическую привлекательность, превращаясь в помойку, где в море летом купаться опасно из-за сливов канализаций, а по паркам и набережным не пройтись”. Кроме того, он снова обвинил оккупантов во лжи из-за их заявлений о более 5 миллионах туристов в 2017 году. Считает, что реальных туристов было не более 3 млн (до оккупации — 6). Рашист также делает вывод о том, что “Крым топят узколобые чиновники, которые не умеют или не хотят системно и правильно развивать крымский туризм”, а также жалуется, что оккупанты активно борются со своими критиками и теми, кто говорит правду, закрывая им рты, обвиняя в работе на “хунту”

4. В новогоднюю ночь Ялта танцевала под песню группы “Ленинград” с таким текстом: “Вчера приснился сон прекрасный: Москва сгорела целиком. Никто не выжил — все сгорели, все: Фурсин, путин и Собчак. И у стены кремлевской ели горели ах*енно так”. Танцующая толпа не проявила ни малейших эмоций по поводу слов песни. Представляете, чтобы патриот Украины танцевал под песню с аналогичным посылом в адрес Киева? Это ещё раз говорит о том, что к россии они ровным счётом ничего не испытывают, кроме тоски по совку и колбасе по 2,20

5. Понаехавший пожаловался, что не смог купить готовых салатов утром первого января, т.к. супермаркеты были закрыты или полки были пустые. Назвал Ялту “селом мухосранским”, “деревней гадюкино” и “хутором на отшибе”. Ненависть к понаехавшим так сильна, что ялтинцы взорвались такими комментариями: “Пошли на х… отсюда”, “Пора домой”, “Та нах ты тут нужен, ябеда”, “Вот такие «понаехавшие» как приехали, так и уедут. И никто о вас и не вспомнит, как будто и не было вас тут никогда”, “Хватит разбираться из-за одного недоноска, которому что-то не нравится! Не нравится — уезжай. Одним больше, одним меньше”, “Да, в городе проблем хватает, но если не нравится — уёben нах@й otsyudova, тебя насильно никто здесь не держит!!!”, “Если у тебя в кармане нет пары тысяч долларов, которые ты готов потратить за день, нехрен к нам ехать. А то понаезжают полубомжи и ноют”, “Так уезжайте туда, откуда приехали”, “Никто никого не держит. Как приехали, так и проваливайте”, “Нищеброд понаехавший”, “Слышь ты, уважаемый дебил, нах*р ты сюда приехал??? Пожрать??? Езжай на@уй отсюда жрать в другой город, если не можешь сам себе приготовить еды!! КОЗЛИНА!!!”, “Я много зарабатываю, я из столицы. А вы тупые, ленивые деревенские нищеброды, и жранина у вас гумно, такое же вонючее, как и вы сами — Коротко о том, почему местные не любят понаехавших”, “Если вам, понаехавшим, так плохо, зачем вы едите и едите, и едите?!”, “Таки песдуй отсель. Яйца жарить научись, потом приезжай в наш лучший город. Задолбали критиканы хер*вы”

6. Идиотизм ваты не имеет границ. Ватоголовый моряк собрался ехать в посольство США в Киеве, чтобы получить визу в российский аусвайс: “Собираюсь ехать в Киев в посольство США на собеседование для получения визы C1D в росс загран. Назначили на 05.01.18. Собственно, волнует момент пересечения границ. Естественно, с собой будет весь пакет док рф: загран, улм и т.д. Собираюсь проходить обе границы по укр паспорту. Если вдруг обнаружат рос документы на укр стороне, чем это может обернуться? Я так понимаю, максимум — это штраф? Кто имел опыт поездки в Киев за визой, прошу поделиться опытом”. А коленки трясутся у предателей, ой как трясутся

7. Первый пост о медицине в новом году: “Не хочется писать с Нового года про нашу медицинскую евпаторийскую систему. Вот что делать, если она настроена на всё что угодно, только не на оздоровление, только не на спасение человека?! Попробуйте сейчас, второго января, попасть хотя куда-нибудь с почечной болью — хотя в государственное, хотя в частное, можно сказать, медицинское заведение. Везде «врачи» с рублём в глазу, и никакого ни сочувствия, ни участия, ни помощи. Все везде смотрят на больного, как на жертву. И куда больному податься? Придёшь в поликлинику — грабят, придёшь к частнику — грабят. Ложись и умирай!”. Ответы: “Главное, что в Сирии больницы восстановят, а мы подождем, потерпим”, “Звоните на горячую линию Аксёнову”, “Дело не в них, а в государстве. Рыба гниёт с головы! Такими людей делает государство, когда копирует западную капиталистическую модель правления, с названием демократия! Людей превращают в скот, лишая их лучшего образования и делая ценностью не справедливость, а прибыль!”, “В «проклятых капиталистических» США — лучшая медицина в мире, которую могут позволить себе большинство граждан”

8. Поклонская озаботилась факельными шествиями на материковой Украине, назвав их участников “прихвостнями гитлеровских палачей”. Будет требовать от генпрокурора россии возбудить уголовное дело против патриотически настроенных украинцев. Не забыла преступница упомянуть и “хунту”, и “наследие великой победы”, и события 2 мая в Одессе, когда российские спецслужбы устроили пожар в Доме профсоюзов, чтобы всколыхнуть мирный регион

9. Предлагаю Поклонской возбудиться на факельные шествия в оккупированной россией Керчи или, например, в российском Звенигороде, где ваторылые ходили не только с факелами, но и с портретами Сталина

10. В Крыму растет число волков. Наибольшее количество сигналов о нападении хищников на домашний скот поступает из Белогорского района. Скоро проблема безопасности может встать не только для домашней скотины, но и для людей

11. Гуляя по Ялте, можно наткнуться на надпись “УКРАИНА” или украинский флаг, нарисованные неизвестными на стенах города

P.S. Крымчанка рассказала, как у неё прошла встреча Нового года: “На Новый год были в гостях у родственников. Собралось 10 человек. Стол накрыли в 9 вечера. Любопытно было наблюдать, как моя ватная родственница, хозяйка дома, гордо хвалилась, что вот в этом салате украинский майонез, а ещё кетчуп Чумак достала — тоже украинский. Много было сладостей. Все конфеты — украинские, привезенные с материка и бережно хранимые к празднику. Люди интересовались, где удалось сделать такие покупки. Сын хозяйки дома сделал телевизор максимально тихо, когда путин завыл свою поздравительную речь. В этот момент, кстати, на телевизор никто не смотрел. Я только краем уха услышала, что путин, развязавший не одну войну, лицемерно пожелал всем мира, что меня сильно покоробило. Потом начался бой курантов. Все друг друга поздравляли, обнимали. За курантами последовал гимн россии. В этот момент сын хозяйки и вовсе выключил звук в телевизоре. По реакции присутствующих сразу стало понятно, кто из них наш, а кто не наш. Оказалось, 50/50. В час ночи, когда на материковой Украине наступила полночь, половина гостей вышла на балкон. Звук доносящихся петард и салютов не мог не радовать нас. К сожалению, у нас фейерверков не было, но я всем раздала бенгальские огни. Извините за пафос, но это были украинские огни, которые, наверняка, кому-то тоже подняли настроение. Мы ничего не обсуждали. Всё и так было написано на наших лицах. Поздравили друг друга з Новим роком и пошли доедать наши салаты и пить чай с нашими конфетами. Этот год будет нашим, украинским!”.

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