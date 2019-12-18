Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться. Минюст сделал чрезвычайную работу. Наша задача - максимально защитить право собственности человека. Реагировать будем мгновенно", - подчеркнул он.

По его словам, на сегодня прекратилось системное рейдерство.

Гончарук также отметил, что за три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам.

Кроме того, Кабмин сегодня принял постановление о передаче Государственного ипотечного учреждения в управление Министерству финансов. Также принято постановление о предоставлении госгарантии по заимствованиям Государственного ипотечного учреждения.

Постановлением, в частности, утверждаются условия предоставления в 2019 году госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по займам.

В Минфине добавили, что принятие постановления "создает предпосылки для увеличения доступонсти строительства нового жилья для граждан Украины".

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