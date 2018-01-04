Законом об амнистии, распространявшемся и на участников АТО, воспользовались 532 человека

Положения закона об амнистии в 2016 году, который распространялся в том числе на участников антитеррористической операции, были применены в отношении 532 человек (по состоянию на 7 декабря 2017 года, то есть до конечной даты действия закона).

"Благодаря активной позиции военных прокуроров по состоянию на 07.12.2017 года положения закона применены по отношению к 532 человек, из них во время поддержания публичного обвинения в судах - в отношении 452 человек, при осуществлении надзора за исполнением наказаний - 80 человек", - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в четверг.

Кроме того, в ведомстве указали, что с учетом того, что закон об амнистии в 2016 году подлежал исполнению в течение 3 месяцев со дня вступления в силу (до 7 декабря 2017 года), Министерство юстиции Украины, Министерство обороны Украины, подсудимые (осужденные) и их защитники, законные представители были сориентированы на необходимость обращения в суд с соответствующими ходатайствами и представлениями с целью защиты прав и интересов лиц, подпадающих под действие закона, а суды - на оперативное рассмотрение дел указанной категории, чтобы права ни одного человека не были нарушены.

"Прокуроры, осуществляющие надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан, ориентировались на осуществление надзора за реализацией положений закона Украины "Об амнистии в 2016 году" в поднадзорных органах и учреждениях", - также указано в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада 22 декабря 2016 года поддержала законопроект №4255 "Об амнистии в 2016 году" с учетом предложений главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон в начале сентября 2017 года. Он вступил в силу 7 сентября 2017 года и действовал до 7 декабря.

Согласно информации военных прокуроров, по формальным признакам под действие закона подпадали 1722 человека - участника АТО, из которых 1195 имеют статус участника боевых действий.