Турчинов о потерях РФ в Сирии 31 декабря: Пропагандистская "победа" превратилась в низкий фарс

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов расценивает заявления Кремля о победах в Сирии как пропагандистские, и отмечает, что они превратилась в фарс, сообщает пресс-служба СНБО в четверг.

"На российской авиабазе Хмеймим было уничтожено, по меньшей мере, четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су -35С, военно-транспортный самолет Ан-72 и склад боеприпасов. В этот же день во время выполнения боевого задания был уничтожен российский вертолет Ми-24", - отметил А.Турчинов в своем комментарии.

Секретарь СНБО подчеркнул, что российскому Генштабу и Министерству обороны не удалось скрыть такие масштабные потери.

"Путинское пропагандистское заявление о победе российских военных в Сирии, с которого он начал свою четвертую президентскую избирательную кампанию, превратилось в низкий фарс, а военный парад, который он принимал на сирийской земле, - на похоронную процессию", - резюмировал А.Турчинов.