С 2010 по 2019 год из Украины выехали 4 млн граждан. Об этом говорят данные, которые опубликовал в Telegram министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Министр рассказал, что с 2010 года из Украины эмигрировали 4 млн человек. Дубилет убежден, что миграция носит “ярко выраженный цикличный характер. Постоянный тренд - вверх“.

Единственный год-исключение - 2014 год.

Министр объясняет, что скорее только, это связано с тем, что в Украине началась война на Донбассе, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях.

“То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу“, - написал Дубилет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира