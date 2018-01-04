Полиция обнаружили бронзовые бюсты Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина, которые недавно были похищены в Чернигове.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-мэр Чернигова.

Полиция обещает изложить все подробности поисков позже.

Народный депутат Сергей Березенко рассказал, что бюсты были обнаружены возле городского парка поздно ночью.

На данный момент известно, что полиция проверяла пункты приема металлолома по всей области, а также людей, которые ранее привлекались к ответственности за воровство металла.

Против злоумышленников были возбуждены дела по разным статьям. По делу о хищении бюста Коцюбинского будет заведено дело о надругательстве над могилой, это карается сроком от 4 до 7 лет. В случае с памятником Пушкина будет заведено дело о воровстве.

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