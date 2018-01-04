Канадская актриса Эллен Пейдж, получившая известность благодаря ролям в фильмах «Джуно» и «Леденец» сыграла свадьбу со своей возлюбленной — танцовщицей Эммой Портнер.

Об этом голливудская звезда сообщила на своей странице в Instagram, информирует svodka.net.

Актриса опубликовала снимок, на котором запечатлены руки девушек с обручальными кольцами, а также фото своей любимой.

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«Не могу поверить, что теперь я могу называть эту невероятную женщину своей женой», — подписала снимки Эллен.

Впервые Эллен и Эмма были замечены вместе на публике летом 2017-го: девушки без стеснения целовались на публике. До этого актриса состояла в отношениях с художницей и серфером Самантой Томас.

Эллен Пейдж также известна по фильмам «Люди Икс: Последняя битва», «Римские каникулы», сериалам «Гриффины», «Симсоны» и другим.

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