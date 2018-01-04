Украинский омбудсмен Валерия Лутковская признала, что приняла участие в эвакуации с места "большого обмена" бывшего городского головы Торецка Владимира Слепцова, который в последний момент отказался от переезда на неподконтрольную территорию. Лутковская рассказала о "бегстве" мэра Торецка Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини / Facebook Слепцов и еще шесть человек уже на не подконтрольной правительству территории заявили, что не желают обмена, пояснила она, добавив, что лично содействовала отправке бывшего руководителя Торецка на подконтрольную Киеву территорию."Я знаю Владимира Никитовича лично, у меня есть производство, которое связано с состоянием его здоровья, пока он находился в СИЗО. Объективно, ждать еще три часа, пока решатся все формальности, и возвращать его с группой было опасно для его здоровья. Поэтому я попросила забрать его в первую очередь вместе с журналистами", – рассказала омбудсмен.Лутковская также сказала, что заявления, будто она "схватила Слепцова в охапку" и увела с места обмена, неверны, учитывая "разницу в размерах".27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Первоначально планировался формат "306 на 74", однако не все внесенные в списки согласились на переезд.Слепцов, уже находясь на территории оккупированной Горловки, отказался от участия в процедуре и "спрятался" в автобусе для украинских СМИ, сообщали очевидцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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