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Оржель рассказал, о чем будет говорить на газовых переговорах в Брюсселе
18.12.2019 19:37
Оржель рассчитывает на конструктивный разговор на газовых переговорах
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
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