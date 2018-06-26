Российский журналист Евгений Примаков, которому запретили въезд в Украину, рассказал, что прилетел в Киев для участия в экспертной конференции ОБСЕ по свободе слова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Примаков должен улететь из Киева вечером Фото: Evgeny Primakov / Facebook "Все в порядке, очень вежливо, никаких угроз и т.п. Просто закрыли въезд на пять лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной все в порядке, все было вполне вежливо и корректно", – написал он.Журналист опубликовал фото документа. Он подписан работающим в аэропорту сотрудником Госпогранслужбы Украины майором Максимом Лиско."Беда не со мной, а с украинскими коллегами. Ехал я сюда на экспертную конференцию ОБСЕ по свободе прессы, при этом ОБСЕ по телефону подтверждала мое участие. Но украинским коллегам это совсем было не в весть. Что я собирался сказать: да очевидные вещи. Что журналист – не комбатант, что свобода прессы должна обеспечиваться, что нужно хотя бы пытаться выстраивать разговор, любой разговор лучше стрельбы – но украинские коллеги, видимо, из зоны комфорта выходить не хотели", – заявил Примаков.По его словам, после ознакомления с отказом пограничники отвели его в зал ожидания и пообещали вернуть паспорт перед самолетом, который вылетит вечером.Примаков также заявил, что решил провести 26 июня не на кладбище в Москве, где похоронен его дед, а в Киеве, "потому что это был шанс сделать хотя что-то, очень небольшое, чтобы остановить мясорубку"."Это была бы хорошая попытка и хорошая память о деде, деду же в день его памяти. Тем более что по анкете он родился в этом городе. Правильный день. Мне этой попытки не дали. Умышленно, осознанно, целенаправленно. Мне очень жаль", – отметил советник главы российской Госдумы. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10214925171635114&id=1602777439 В связи с российской агрессией по отношению к Украине украинские службы часто запрещали въезд в страну представителям российских СМИ. В частности, в августе 2017 года журналистку российского "Первого канала" Анну Курбатову также не пустили в Украину. А 5 октября Служба безопасности Украины выдворила в Россию сотрудника российского прокремлевского телеканала НТВ Вячеслава Немышева. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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