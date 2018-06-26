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Российскому журналисту Примакову на пять лет запретили въезд в Украину
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26.06.2018 13:35
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Российский журналист Евгений Примаков, которому запретили въезд в
Украину, рассказал, что прилетел в Киев для участия в экспертной
конференции ОБСЕ по свободе слова. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Примаков должен улететь из Киева вечером Фото:
Evgeny Primakov / Facebook "Все в порядке, очень вежливо, никаких
угроз и т.п. Просто закрыли въезд на пять лет как персоне,
угрожающей безопасности Украины. Со мной все в порядке, все было
вполне вежливо и корректно", – написал он.Журналист
опубликовал фото документа. Он подписан работающим в аэропорту
сотрудником Госпогранслужбы Украины майором Максимом Лиско."Беда не
со мной, а с украинскими коллегами. Ехал я сюда на экспертную
конференцию ОБСЕ по свободе прессы, при этом ОБСЕ по телефону
подтверждала мое участие. Но украинским коллегам это совсем было не
в весть. Что я собирался сказать: да очевидные вещи. Что
журналист – не комбатант, что свобода прессы должна
обеспечиваться, что нужно хотя бы пытаться выстраивать разговор,
любой разговор лучше стрельбы – но украинские коллеги, видимо,
из зоны комфорта выходить не хотели", – заявил Примаков.По его
словам, после ознакомления с отказом пограничники отвели его в зал
ожидания и пообещали вернуть паспорт перед самолетом, который
вылетит вечером.Примаков также заявил, что решил провести 26 июня
не на кладбище в Москве, где похоронен его дед, а в Киеве, "потому
что это был шанс сделать хотя что-то, очень небольшое, чтобы
остановить мясорубку"."Это была бы хорошая попытка и хорошая память
о деде, деду же в день его памяти. Тем более что по анкете он
родился в этом городе. Правильный день. Мне этой попытки не дали.
Умышленно, осознанно, целенаправленно. Мне очень жаль", –
отметил советник главы российской Госдумы.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10214925171635114&id=1602777439
В связи с российской агрессией по отношению к Украине украинские
службы часто запрещали въезд в страну представителям российских
СМИ. В частности, в августе 2017 года журналистку российского
"Первого канала" Анну Курбатову также не пустили в
Украину. А 5 октября Служба безопасности
Украины выдворила в Россию сотрудника российского
прокремлевского телеканала НТВ Вячеслава Немышева.
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