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Призыв прекратить преследования: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
18.12.2019 19:56
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму, в которой требует конкретных действий от России
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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