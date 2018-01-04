“Укрзализныця” назначила на 8 января дополнительный рейс скоростного поезда Интерсити из Киева в Тернополь, передает

“Для обеспечения перевозки пассажиров во время рождественских праздников “Укрзализныця” назначила дополнительный рейс скоростного поезда Интерсити из Киева в Тернополь”, — говорится в сообщении.

Поезд № 747/748 Киев — Тернополь — Киев отправится из Киева 8 января в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25, а в обратном направлении — 9 января в 4:04 и прибудет в столицу в 09:58.

Поезд будет делать остановки на станциях: Казатин-1, Калиновка-1, Винница, Гнивань, Деражня, Хмельницкий и Волочиск.

Напомним, скоростной поезд № 736/735 Запорожье — Киев задымился в дороге.

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