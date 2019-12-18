Нардеп Украины Алексей Гончаренко из партии Петра Порошенко опубликовал документ с информацией о том, какие текущие расходы депутатам покрывает бюджет. Документ опубликован в Telegram.

В соответствии с информацией Гочаренко, бюджет ежегодно компенсирует нардепам стоимость проезда по территории Украины в сумме 90 тыс грн. На канцелярию в год выделяется 1278 грн, а на телефонные разговоры по 489 грн ежемесячно.

На командировки помощникам нардепов государство выделяет 8 тыс грн в год, на содержание помещений в избирательных округах - 2 тыс, на организацию встреч с избирателями - 670 грн.

Наибольшая статья расходов - компенсация стоимости аренды жилья, составляющая 237 тыс грн в год

В документ не включены расходы бюджета на выплату заработных плат.

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