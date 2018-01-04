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В зоне АТО погиб украинский разведчик
04.01.2018 13:05
Уроженец Одесской области Александр Чегурко погиб 3 января. Обстоятельства гибели военного не разглашают Фото: Sergey Bratchuk / Facebook "Только что поступила печальная весть о гибели нашего земляка Александра Чегурко, 16.07.1987 года рождения, жителя с. Шершенцы Кодимского района. Старший сержант Чегурко ушел из жизни 3 января 2018 года, защищая Украину", – говорится в сообщении.Обстоятельства гибели военного не раскрываются.Журналист Сергей Братчук опубликовал в своем Facebook фото погибшего.
https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/posts/1024046891070546
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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