Уроженец Одесской области Александр Чегурко погиб 3 января.
Обстоятельства гибели военного не разглашают Фото: Sergey Bratchuk
/ Facebook "Только что поступила печальная весть о гибели нашего
земляка Александра Чегурко, 16.07.1987 года рождения, жителя с.
Шершенцы Кодимского района. Старший сержант Чегурко ушел из жизни 3
января 2018 года, защищая Украину", – говорится в
сообщении.Обстоятельства гибели военного не раскрываются.Журналист
Сергей Братчук опубликовал в своем Facebook фото погибшего.
https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/posts/1024046891070546
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.
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